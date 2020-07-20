Разумков высказался против переезда КСУ в Харьков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает, что президентский законопроект №3711 о судоустройстве и статусе судей, который может разблокировать судебную реформу Украине, будет вынесен на рассмотрение депутатов в скором времени. Об этом спикер сказал 20 июля во время отчетной пресс-конференции.

"Относительно реформирования судов, то это делать необходимо. Но не только суды - многое надо реформировать в этом государстве. Тот закон, который получил отрицательное заключение Конституционного суда, сегодня на рассмотрении есть законопроект №3711, и много других законов, которые выносятся на комитет, я надеюсь, вскоре будут вынесены в зал ВР", - отметил Разумков.

По реформе Конституционного суда он отметил, что точно не является сторонником перенесения его в другие города из столицы.

"Я точно не являюсь сторонником этого ни с организационной точки зрения, ни с финансовой, потому что это стоит больших средств, ни с политической точки зрения. Тем более я не являюсь сторонником переноса его в Харьков, потому что в непосредственной близости к нему находится линия фронта", - пояснил спикер, подчеркнув, что функционирование КС в Киеве является удобным, по меньшей мере, из коммуникационных соображений.

Агентство Телевидения Новости