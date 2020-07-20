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Многократный чемпион мира попал в жуткую аварию и сломал плечо

Многократный чемпион мира попал в жуткую аварию и сломал плечо

Один из самых титулованных мотогонщиков в мире допустил роковую ошибку во время гонки.

Шестикратный чемпион мира в классе MotoGP испанец Марк Маркес мчал вторым в Хересе на домашней трассе "Гран-При Испании". Пытаясь максимально приблизиться к лидеру и атаковать его Маркес не справился с управлением, и на скорости выше 100 км\ч в буквальном смысле вылетел с мотоцикла.

После падения гонщик не потерял сознание. Как оказалось, Маркес получил перелом правой плечевой кости. Ему будет проведена операция на сломанном плече.


Агентство Телевидения Новости

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