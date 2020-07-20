"Харьков", "Львов", "Борисполь": три аэропорта открыли пункты тестирования на COVID-19

В международных аэропортах "Харьков", "Львов", "Борисполь" пассажиры могут сдать тест на наличие коронавируса за 1500 грн. Об этом сообщает государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) в Facebook.

"Прекратить самоизоляцию тем, кто прибывает в Украину из стран «красной зоны», можно после получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. С недавних пор появилась возможность пройти тестирование сразу в аэропорту. 16 июля открылся пункт тестирования в аэропорту «Львов». Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оплатить тест можно только через интернет-страницу лаборатории. Стоимость тестирования - 1500 грн. Кроме того, Украэрорух сообщает, что с 17 июля тестировать пассажиров на коронавирус методом ПЦР начали в аэропорту «Борисполь».

"Тестируют и пассажиров после прилета, и тех, которые вылетают. Результаты готовятся в течение суток. После этого англоязычная справка с результатом направляется на указанный пассажиром электронный адрес. Те, кто для контроля самоизоляции установил приложение «Дій вдома», в случае отрицательного результата теста получат сообщение об отмене режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

В Украэрорухе уточняют, что стоимость услуги в "Борисполе" также составляет 1500 грн, оплата возможна только банковской картой. Оформление проходит на третьем этаже терминала «D» в зоне регистрации на стойке № 48 Fast Line. Продолжительность процедуры тестирования составляет 10-15 минут.

По сообщению Украэроруха, с 18 июля такое тестирование начато и в аэропорту «Харьков». Пункт сдачи анализов расположен на первом этаже терминала в кассе № 20. Услуга предоставляется пассажирам, которые прибыли из «красной зоны» и должны пройти самоизоляцию. Стоимость услуг зависит от времени сдачи анализов. В период с 08:00 до 21:59 это стоит 1800 грн, а с 22:00 до 7:59 - 2100 грн. Оплата производится банковской картой или наличными.

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