Гривня вошла в ТОП-5 самых недооценённых валют мира

Украинская гривня оказалась в пятерке самых недооцененных валют мира. Об этом свидетельствуют данные обновленного индекса The Big Mac Index.

«Украинская гривня недооценена на 62% по отношению к доллару США», - говорится в сообщении.

Украинская валюта опустилась на четвертое место с конца списка. На третьем месте Турция (64,3%), Россия на втором (66,5%) и ЮАР (67,4%) на первом месте. Пятое место с конца списка – у мексиканского песо.

Агентство Телевидения Новости