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Собаки способны распознавать COVID-19

Собаки способны распознавать COVID-19

Исследование, проводимое в Хельсинки, показывает, что собаки, быстрее лабораторных анализов в состоянии распознавать коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Yle.

"Во время исследования, которое проводит Университет Хельсинки, собака, нюхая образец мочи пациента, быстрее распознала коронавирус, чем подоспели лабораторные результаты", - говорится в сообщении.

Сейчас же тесты на антитела проводят с помощью анализа крови или же мазков со слизистой оболочки полости носа. Отмечается, что исследование вызвало огромный международный интерес, так как собаки, обученные распознавать заражение коронавирусом, могли бы существенно помочь в борьбе с распространением пандемии. В частности, их можно было бы активно использовать в аэропортах и на таможенных пунктах.

Агентство Телевидения Новости

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