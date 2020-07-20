В Харькове пикетируют начало строительства дороги, которая должна проходить через рынок "Барабашово"

Более сотни харьковчан вышли на акцию протеста против строительства скандальной дороги через «Барабашово». Активисты установили палатки на пути, где должны пройти бульдозеры, и заверили, что не уберут их пока все не вернется в законное русло.

По этой дороге с самого начала должны были быть обширные громадские слушанья с привлечением предпринимателей, стоящих на рынке - итог ничего не было.

Пикетчики требуют - проведения общественных слушаний, экологической экспертизы и экспертизы от урбанистов, так как уверены, что строительство этой дороги не решит транспортную проблему в городе. Более того, по словам Андрея Ильгова, есть экспертное заключение одного из ведущих специалистов страны в сфере дорожного строительства, и он четко отметил - дорога приведет к настоящему транспортному коллапсу.

Андрей Ильгов, председатель ОО "Всеукраинская антикоррупционная палата":

Дорога не вирішить, тому що перекресток Киевское метро он очень узкий. Шестиполосная магистарль, которая приведет в горлышко бутилки, что она вирішить? Люди станут здесь.

Около 10 утра уже было установлено 2 палатки, а представители предпринимателей передали в горсовет коллективное обращение со всеми требованиями.

Но вот, по словам заместителя мэра по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова, это важный проект для города, который запланировали еще в 1986 году генпланом города. Эта дорога должна объединить большой спальный район Салтовский жилой массив с центром города. И она точно будет построена.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры:

Мы находимся с вами в красных линиях города они запроэктированы были давно - никуда не девались. Давайте будем мешать ремонтировать дорогу или строить дорогу ну это как-то смешно. Это вопросы к правоохранителям. Нет, не опасаемся. Мы всегда идем вперед, никогда не останавливаемся. Мы думаеим что постепенно люди поймут, что это гарантированно будет сделано. Во-вторых, все те, кого это касается, если мы берем с вами рынок «Барабашово» у нас есть альтернатива для них и эта альтернатива будет построена за счет города, не за их счет.

На месте даже работала полиция, и вот ничем активистам помочь не смогла.

Я вызвал полицию для того, чтобы вы посмотрели, что на месте проведения работ документов соответствующих нет, а вы меня просите куда-то подойти вы и свои обязанности так будете выполнять?

Параллельно с палаточным пикетом на территории торгового центра «Барабашово» строят баррикады, чтобы хоть как-то остановить строительную технику

Руслан Гусейнов, предприниматель:

Мы категорически против строительства данной дороги. Потому что она будет проходить по судьбам людей, потому что они хотят разрушить наш бизнес, который создавался годами. Надо прекращать этот беспредел в городе Харькове, сколько можно! Сколько неподчиненых дорог? Сколько всего надо сделать в городе – больницы! В каком виде инфраструктура города? В каком виде теплосети? А они именно забухивают деньги туда, где есть их личный интерес, откуда они будут миллионами выводить наши деньги деньги налогоплательщиков.

Предприниматели отмечают, что будут стоять на своем до последнего, действовать будут только в рамках действующего законодательства. Несколько часов назад произошло нападение на палатку активистов, пока митингующие восстановили палатки.

Агентство Телевидения Новости