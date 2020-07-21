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Еще 13 стран открыли границы для украинцев

Еще 13 стран открыли границы для украинцев

Для украинцев открылись для въезда еще 13 стран. По состоянию на сегодня таких стран уже 39. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Он пояснил, что за неделю добавились, в частности, Болгария, Мальдивы, ОАЭ.

"Не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, надо руководствоваться решениями власти, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию", - сказал Кулеба.

 

Агентство Телевидения Новости

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