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Поезд "Интерсити" не доехал до Харькова: причины поломки выясняют специалисты

Поезд Интерсити не доехал до Харькова: причины поломки выясняют специалисты

Поезд Hyundai №726 Киев-Харьков не доехал до конечного пункта назначения и остановился на станции Люботин 20 июля. Об этом первыми написали пассажиры в соцсетях.

"В поезде "Интерсити" Киев-Харьков рубанули свет. Стоим в Люботине с 22:20, сказали ждать еще минимум минут 10-15, так как перезапускают поезд. В итоге стояли два часа, мы не выдержали и уехали на такси", - сказано в сообщении.

В АО "Укрзалізниця" подтвердили информацию и сообщили, что сейчас причины поломки поезда выясняют специалисты "Укрзалізниці" и Hyundai Rotem. Также там отметили, что пассажиры рейса были доставлены в Харьков с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в два часа.

Агентство Телевидения Новости

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