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Коронавирус в Украине: число больных превысило 60 тысяч

Коронавирус в Украине: число больных превысило 60 тысяч

По состоянию на утро вторника, 21 июля, в Украине 60 166 больных коронавирусом. В течение понедельника болезнь диагностировали у 673 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своей ежедневной сводке. 

"21 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 60 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1518 летальных, 32 199 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 673 новых случаев. Всего проведено 894 393 тестирование методом ПЦР", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что наибольшее число больных по-прежнему во Львовской (8 229 случаев), Черновицкой (5 363 случая) областях и городе Киев (7 034 случая).

Агентство Телевидения Новости

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