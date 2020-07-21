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Под Харьковом на ходу загорелся автобус, в котором ехало 15 человек

Под Харьковом на ходу загорелся автобус, в котором ехало 15 человек

В Солоницевке на ходу загорелся пассажирский автобус, который ехал по маршруту Богодухов - Харьков. Первыми о ЧП сообщили пассажиры в социальных сетях.

"ЧП Произошло в Солоницевке. Чудом никто не пострадал! Со слов людей в автобусе, сзади ехала машина и сигналила, никто сразу не обратил внимание, затем дым пошел в салон, и люди начали орать во все горло, что мы горим. Тушили автобус минут пять. Теперь кто пешком, кто на попутках добираются домой", - сказано в сообщении.

По словам спикера ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, в автобусе ехало 15 пассажиров, никто не пострадал. Водитель почувствовал запах гари, остановился и заглушил двигатель, из которого шел дым. Пожар люди потушили сами, спасатели не привлекались, пишет "Суспільне".

"Предварительная причина - техническая, повреждение топливной системы", - отметил Лупандин.

Агентство Телевидения Новости

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