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В луцкий офис полиции, где Аваков проводит совещание, стреляли
В помещение полиции, где министр внутренних дел Арсен Аваков проводит совещание относительно переговоров с луцким террористом, стреляли. Ранее Аваков прилетел в город, чтобы координировать работу силовиков. Об этом сообщает местное издание "Волынь".
Как рассказала начальник сектора коммуникации полиции Волынской области Ольга Бузулук, сейчас идет совещание в Главном управлении Нацполиции в Луцке. При этом в офис полиции стреляли.
"В офис полиции стреляли. На втором этаже пробито окно", - говорится в сообщении.
Офис полиции находится неподалеку Театральной площади, где припаркован захваченный террористом автобус
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