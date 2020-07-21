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Харьков потратит 150 миллионов на реконструкцию парка Победы

Харьков потратит 150 миллионов на реконструкцию парка Победы

Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил три договора с ООО «Укрреставрация» на реконструкцию парка Победы общей стоимостью 149 млн гривен. Об этом говорится на сайте «Прозорро», — сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Так, планируется ремонт фонтана, малых архитектурных форм, благоустройство прилегающей территории, зеленых зон и цветников, устройство Wi-Fi, установления акустической системы, капитальный ремонт дорожек, площадок и мест отдыха.

ООО «Укрреставрация» недавно начала выигрывать тендеры на Харьковщине. В других областях бюджетные подряды они лично не получали. В качестве аналогичного договора они указали соглашение с ООО «Катур» на ремонт дорожек в Броварах.

Фирма «Катур» записана на Виктора Лещинского — помощника экс-нардепа Валерия Мошинского. Последний связан с фирмой «Планета-Буд», которая регулярно получала подряды от Департамента коммунального хозяйства.

«Очень показательна стоимостью асфальта. Так, смесь В 15 планируют покупать по 2892 грн. за куб.м. Для сравнения, во время ремонта дороги в Волчанске ООО «СК« Евродор» будет поставлять такую же смесь по 1900 грн./куб.м. Такая же ситуация с песком, который для парка будут покупать по 593 грн./куб.м. Хотя его рыночная цена более чем вдвое дешевле. Только на закупки песка переплата составит 2 млн. грн. - это больше, чем потратили на ремонт отделения в Тростянецкой ЦРБ. Рекордные, как для Украины, цены на щебень и гранотсев. Последний покупают по 1577 грн/куб.м. Для сравнения, «Полтаватеплоэнерго» покупала втрое дешевле. Скамейки в парке установят по 19 и 29 тысяч гривен. Опоры для освещения будут по 73 000 грн.», - говорится в сообщении ХАЦ.

Агентство Телевидения Новости

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