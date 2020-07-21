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В центре Луцка - взрывы

В центре Луцка - взрывы

В центре Луцка рядом с автобусом, где Максим Кривош (Плохой) захватил заложников, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает корреспондент УНИАН с места происшествия.

"В Луцке произошло около трех взрывов. Только что", - отметил он.

Представители прессы находятся недалеко от площади, но не видят автобуса. Всех просят не подходить близко к месту происшествия, поскольку территория может простреливаться злоумышленником. В ближайшее время ожидается брифинг министра внутренних дел Арсена Авакова, на котором обещают сообщить детали хода событий.

 

Агентство Телевидения Новости

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