Официально: тренерский штаб "Металлиста 1925" отправлен в отставку

После трех подряд поражений "Металлиста 1925" главный тренер команды Андрй Демченко, а также двое его помощников стали безработными.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", сегодня руководство ФК "Металлист 1925" и тренеры команды Андрей Демченко, Евгений Песоцкий и Роман Романов приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Соответствующий приказ подписал Генеральный директор ООО "ФК" Металлист 1925" Владимир Линке.

Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет спортивный директор Вячеслав Хруслов. Помогать ему - Сергей Ралюченко. Он работал с командой с момента ее создания и до конца прошлого сезона. Тренером вратарей остается Юрий Сивуха, тренером по физической подготовке - Марина Миндарева.

ФК "Металлист 1925" благодарит Андрей Демченко, Евгений Писоцкий и Роману Романову за сотрудничество и желает удачной тренерской карьеры.

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