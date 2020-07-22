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В Украине за сутки подтвердили еще 829 случаев COVID-19

В Украине за сутки подтвердили еще 829 случаев COVID-19

По состоянию на утро среды, 22 июля, в Украине зафиксировали 829 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 60 995 человек, 33 172 - выздоровели, 1 534 - умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что за время эпидемии в стране было проведено 907 360 тестирований методом ПЦР. При этом за сутки - 12 967. 

Статистика распространения болезни по областям выглядит так:

Винницкая область - 2364 случая;

Волынская область - 3359 случаев;

Днепропетровская область - 1260 случаев;

Донецкая область - 813 случаев;

Житомирская область - 1634 случая;

Закарпатская область - 4578 случаев;

Запорожская область - 691 случай;

Ивано-Франковская область - 3689 случаев;

Кировоградская область - 688 случаев;

г. Киев - 7166 случаев;

Киевская область - 3359 случаев;

Львовская область - 8353 случая;

Луганская область - 110 случаев;

Николаевская область - 527 случаев;

Одесская область - 2660 случаев;

Полтавская область - 360 случаев;

Ровенская область - 5232 случая;

Сумская область - 383 случая;

Тернопольская область - 2508 случаев;

Харьковская область - 3139 случаев;

Херсонская область - 217 случаев;

Хмельницкая область - 994 случая;

Черновицкая область - 5404 случая;

Черкасская область - 853 случая;

Черниговская область - 654 случая.

 

Агентство Телевидения Новости

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