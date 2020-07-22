В Украине за сутки подтвердили еще 829 случаев COVID-19
По состоянию на утро среды, 22 июля, в Украине зафиксировали 829 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 60 995 человек, 33 172 - выздоровели, 1 534 - умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Отмечается, что за время эпидемии в стране было проведено 907 360 тестирований методом ПЦР. При этом за сутки - 12 967.
Статистика распространения болезни по областям выглядит так:
Винницкая область - 2364 случая;
Волынская область - 3359 случаев;
Днепропетровская область - 1260 случаев;
Донецкая область - 813 случаев;
Житомирская область - 1634 случая;
Закарпатская область - 4578 случаев;
Запорожская область - 691 случай;
Ивано-Франковская область - 3689 случаев;
Кировоградская область - 688 случаев;
г. Киев - 7166 случаев;
Киевская область - 3359 случаев;
Львовская область - 8353 случая;
Луганская область - 110 случаев;
Николаевская область - 527 случаев;
Одесская область - 2660 случаев;
Полтавская область - 360 случаев;
Ровенская область - 5232 случая;
Сумская область - 383 случая;
Тернопольская область - 2508 случаев;
Харьковская область - 3139 случаев;
Херсонская область - 217 случаев;
Хмельницкая область - 994 случая;
Черновицкая область - 5404 случая;
Черкасская область - 853 случая;
Черниговская область - 654 случая.