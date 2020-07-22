Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:51
Просмотров: 65

Кому сегодня отключили воду: адреса

Кому сегодня отключили воду: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №4, стояк), пос. Коммунист (ч/с) до 20:00 22.07.20 г.

А также:

Киевский район: 

ул. Акадмика Проскуры, 3 (подъезд), ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №2) до 20:00 22.07.20 г.

Немышлянский район: 

шоссе Салтовское, 256 (п. №6) до 20:00 22.07.20 г.

Новобаварский район: 

ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 22.07.20 г.

Основянский район: 

пр. Гагарина, 86 (п. №1, стояк) до 20:00 22.07.20 г.

Холодногорский район: 

ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 22.07.20 г.

Шевченковский район: 

ул. 23 Августа, 5 1(стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (стояк), ул. 23 Августа, 1, пр. Людвига Свободы, 46-в  до 20:00 22.07.20 г.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 