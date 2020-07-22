В Харькове задержали возможного сообщника луцкого террориста

В Харькове полиция задержала возможного сообщника Максима Кривоша, который накануне захватил в Луцке автобус с заложниками.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, установлена причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению. Во время осмотра его дома полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запалы, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием.

Агентство Телевидения Новости