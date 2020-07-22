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Фильм "Земляне", который по требованию "Плохого" призвал смотреть Зеленский, поднимает проблему эксплуатации животных

Фильм Земляне, который по требованию Плохого призвал смотреть Зеленский, поднимает проблему эксплуатации животных

Документальный фильм "Земляне" (англ. Earthlings), 2005 г, который после требований "Плохого" анонсировал президент Зеленский, рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

Фильм был снят в поддержку антитеррористического закона о животноводстве, который в то время пытались ввести в США, о чем говорит режиссер "Землян" в предисловии.

Ленту снял режиссер-зоозащитник Шон Монсон, а озвучил оскароносный актер, веган, занимающийся защитой прав животных, Хоакин Феникс.

В 2005 году картина получила награду фестиваля Artivist Film как "Лучший документальный фильм".

Полуторачасовой фильм "Земляне" был снят компанией Nation Earth и стал стартовым успешным проектом. Позднее приняли решение продолжить съемки и отсняли еще две части "Землян", дополнив главами: "Единство" и "Существа" (работа над последней продолжается).

В этом году Nation Earth также выпустил короткометражный фильм "Хранители жизни", посвященный проблеме лесных пожаров и климатических изменений. Там Хоакин Феникс сыграл врача.

Агентство Телевидения Новости

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