В Украине проходят клинические испытания четыре препарата для лечения Covid-19

Сегодня в Украине работают над четырьмя лекарственными средствами от коноравирусной болезни, по ним уже ведутся клинические испытания. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Речь идет о те клинических испытаниях, которые зарегистрированы в Украине, с украинскими лекарственными средствами, которые производят украинские компании. На сегодня это четыре лекарственных средства, по которым идут клинические испытания. То есть эти лекарственные средства используются в Украине для (лечения) других заболеваний и в том числе, по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении COVID-19", - отметил он.

Степанов добавил, что клинические испытания - это достаточно длительный процесс.

"На сегодня не существует ни одного лекарственного средства в мире, в котором в инструкции было бы записано показание лечения COVID-19. Вся терапия, которая сегодня ведется, она симптоматическая", - подчеркнул глава Минздрава.

Агентство Телевидения Новости