Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:48
Просмотров: 64

14-й бой. 14-й нокаут в первом раунде

14-й бой. 14-й нокаут в первом раунде

Просто "сумасшедший" боксер-нокаутер.

Американский боксер суперсреднего веса Эдгар Берланга провел свой 14-й поединок на профессиональном ринге и одержал в нем 14-ю победу. При этом Берланга побеждает исключительно нокаутами и непременнов первом раунде.

На сей раз "под раздачу" 23-летнего панчера попал 29-летний амерканский боксер Эрик Мун.

Бой проходил в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе (США). Нокаут случился на 62-й секунде этого поединка.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 