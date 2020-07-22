Три нокдауна. Зрелищная досрочная победа в главном бою вечера

Бывший чемпион мира жестко обошелся с соперником.

В главном бою очередного боксерского вечера в американском Лас-Вегасе экс-чемпион мира в полулегком весе мексиканец Оскар Вальдес дрался против Джейсона Велеса из Пуэрто-Рико.

Вальдес отправил соперника в нокдаун в 5-м раунде, затем дважды подряд - в 10-м, и рефери остановил поединок, присудив Вальдесу победу техническим нокаутом.

У Вальдеса это 28-я победа в 28-ми проведенных боях, при этом 22-я - нокаутом.





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