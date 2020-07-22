"За живую школу": митинг против дистанционного обучения под стенами ХОГА

"Мы за живую школу" с таким лозунгом под стенами Харьковской облгосадминистрации сегодня собрались родители и учителя. На митинг против дистанционного обучения вышли более двухсот человек. Подобные акции прошли чуть ли не во всех крупных городах страны. Родители призывали быть ответственными перед детьми, ведь по их словам онлайн-обучения не является эффективным из-за отсутствия коммуникации со сверстниками и учителями.

Алла, участница пикета:

Если чего-то ребенок не понял, учитель может ребенку это обьяснить. Дома родитель, может, и не в состоянии.

С середины марта из-за карантина все учебные заведения вынуждено перешли на онлайн-обучение. Однако школьники, родители и учителя от этого совсем не в восторге. Оксана, мама двоих детей, ощутила на себе трудности дистанционного обучения с двойной нагрузкой. Кроме сил и времени, уверяет женщина, нужна и техника, однако финансовые возможности многих семей не позволяют такой роскоши для каждого ребенка отдельно.

Оксана Давыдова, мать двоих школьников:

Дело в том, что опять таки, а интернет. У меня двое детей, а здесь вот была мама, у нее пятеро детей. Вопрос: как это все у нас, что миллионеры. Вместо того, чтоб заниматься и представят наш город, нашу страну на международном уровне они дома по Инстаграму занимаются. Ребят, ну что это такое?

Пикетчики реакции от представителей власти дождались, однако ответ их не удовлетворил.

Оксана Давыдова, мать двоих школьников:

Дождались: выходила директор департамента образования. Ну пообещала, сказала, что есть распоряжение, что Харьковская область готовится к оффлайн обучению, школы - все готовится, все готовится, но если только даст добро, что закрывают школы - все закроется.

По официальной информации Министерства образования и науки Украины учебный год для большинства учащихся начнется традиционно, 1 сентября. Специальные комиссии на местах будут выбирать свой сценарий формы обучения. Все зависит от особенностей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме.





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