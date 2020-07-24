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В Песочине грузовик сбил патрульного
Сегодня около 8 утра на стационарном посту «Песочин» грузовик сбил полицейского: пострадавший доставлен в больницу.
Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, водитель МАЗа, останавливаясь по требованию полиции, не заметил патрульного, который общался с водителем другого авто.
Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом правой стопы».
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
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