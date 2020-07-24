В Песочине грузовик сбил патрульного

Сегодня около 8 утра на стационарном посту «Песочин» грузовик сбил полицейского: пострадавший доставлен в больницу.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, водитель МАЗа, останавливаясь по требованию полиции, не заметил патрульного, который общался с водителем другого авто.

Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом правой стопы».

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости