В Харькове задержан на взятке чиновник из Госгеокадастра

Начальник одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области требовал взятку за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в собственность частных лиц земельных участков государственной формы собственности площадью 10 га. Сумма «услуги» составляла $12 тыс.

Как собщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 23 июля чиновника задержали во время получения первой части от общей суммы - $6 тыс. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Агентство Телевидения Новости