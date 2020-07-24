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На Харьковщине прямо на ходу загорелся внедорожник

На Харьковщине прямо на ходу загорелся внедорожник

23 июля на номер «101» поступило сообщение о том, что вблизи с. Уды Золочевского района на ходу загорелся автомобиль. Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию на место вызова пожарными было установлено, что огнем полностью был охвачен УАЗ Patriot на площади 6 кв.м.

В 22:30 пожар ликвидировали, но автомобиль спасти не удалось – он был полностью уничтожен огнем.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причина его возникновения устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

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