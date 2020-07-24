Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:38
Просмотров: 75

Правоохранители увеличили территорию поиска полтавского автоугонщика

Правоохранители увеличили территорию поиска полтавского автоугонщика

По состоянию на утро 24 июля территория поиска полтавского захватчика расширена. Поиски продолжаются в Миргородском районе. Об этом рассказал спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

По его словам, полиция продолжает поиски Романа Скрипника в полях и лесопосадках.

"Сейчас эта местность оцеплена, территория поиска увеличена и оперативные меры по поиску продолжаются… Это территория Миргородского района… По нашей информации, у него при себе предмет похожий на гранату", - отметил Гришин.

Он также обратился с призывом к местным жителям быть максимально осторожными.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 