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Крупный бизнес Харьковщины перечислил на помощь армии 260 миллионов гривен военного сбора

Крупный бизнес Харьковщины перечислил на помощь армии 260 миллионов гривен военного сбора

В І полугодии 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в государственный бюджет 260 миллионов гривен военного сбора. Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Как отмечается, наблюдается увеличение поступлений этого сбора по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 9 млн. грн. или на 3,2 %. В частности, в июне 2020 года от крупного бизнеса поступило 42 млн. грн. военного сбора, что на 2,4 млн. грн., или на 6% превышает уплату предыдущего месяца этого года.

В налоговой также сообщили, что с 15.07.2020 по 31.07.2020 проводится тестирование бесплатного программного решения «Программный регистратор расчетных операций» (заработает с 1 августа 2020 года). Тестовая версия размещена по ссылке:

ftp://ftp.sta.gov.ua/electornna_zvitnist_install&update/Android.zip;

ftp://ftp.sta.gov.ua/electornna_zvitnist_install&update/Windows.zip. 

Программное решение может быть установлено на любое устройство, поддерживающее операционную систему Android или Windows, может использоваться в период отсутствия связи с фискальным сервером (т.е. в режиме офлайн).

Зарегистрировать ПРРО можно с помощью Электронного кабинета, или любого другого программного обеспечения, имеющегося у субъекта хозяйствования, подав заявку о регистрации программного РРО (форма J/F 1316602), которая размещена по ссылке:

ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/j1316602.arj

ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/f1316602.arj

 

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