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"Ювентус" проиграл и пока не смог досрочно стать чемпионом Италии

Ювентус проиграл и пока не смог досрочно стать чемпионом Италии

Туринскому "Ювентусу" придется отсрочить, по меньшей мере на тур, свой триумф в итальянской серии "А" сезона 2019/20 гг.

В 35-м туре "Ювентус", открыв счет в матче против "Удинезе" (отличился Маттейс де Лигт), затем пропустил дважды. Голы Илии Несторовского и Секо Фофаны принесли "Удинезе" победу - 2:1.

За три тура до финиша чемпионата Италии у "Ювентуса" 80 очков. У ближайшего преследователя - "Аталанты" из Бергамо - 74.


Агентство Телевидения Новости

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