На Харьковщине снова фиксируют высокий рост заболеваемости коронавирусом
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 73 новых случая коронавируса и 80 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Это абсолютный рекорд заболевших за сутки в регионе.
Всего заболевших – 3276, из которых 121 человек умер, 1845 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 4902 случая подозрений на COVID-19. Из них:
3276 случаев подтверждено;
1497 - опровергнуто;
129 - остаются под подозрением.
География заболевших по районам:
2419 - Харьков (плюс 65 случаев за сутки);
253 - Харьковский район (плюс 2 случая);
73 - Чугуевский район;
69 - Змиевской район;
63 - Дергачевский район;
53 - Первомайский район (плюс 3 случая);
41 - Валковский район;
38 - Богодуховский район;
35 - Боровской район;
33 - Балаклейский район;
28 - Волчанский район;
25 - Лозовской район;
25 - Красноградский район;
22 - Золочевский район;
16 - Нововодолажский район;
13 - Купянский район (плюс 3 случая);
11 - Великобурлукский район;
10 - Шевченковский район;
10 - Изюмский район;
8 - Зачепиловский район (на вчера было 9, один случай перенесен в другой район);
8 - Коломакский район;
7 - Краснокутский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
3 - Кегичевский район (плюс 1 случай);
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.