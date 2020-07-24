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Для внутренних авиаперелетов ПЦР-тест не нужен - Минздрав

Для внутренних авиаперелетов ПЦР-тест не нужен - Минздрав

Сегодня, 24 июля, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что при совершении внутренних авиаперелетов у граждан нет необходимости в прохождение ПЦР-тестов.

Степанов не видит ни одной причины, чтобы устанавливать в Украине подобное обязательное правило. Информация была озвучена главой Минздрава в пятницу на традиционном утреннем брифинге.

"Перелет внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. У нас есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование", - уточнил министр.

Степанов напомнил, что тестирование проводится всем лицам с признаками коронавирусной болезни, а также тем лицам, которые с ними контактировали. Кроме этого тестируются медработники один раз в 14 дней, сотрудникам Национальной полиции и Национальной гвардии.

 

Агентство Телевидения Новости

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