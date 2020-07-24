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17-летняя футболистка умерла от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась перспективная футболистка
Филиппинской футболистке Яне Баутисте было и навсегда останется всего лишь 17 лет. Она уже успела поиграть за команду "Атенео" из Манилы.
Несколько месяцев назад у футболистки был диагностирован энцефаломиелит. А на прошлой неделе - коронавирус. После чего Баутиста была госпитализирована. В реанимации врачи боролись за ее жизнь, но вынуждены были констатировать смерть.
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