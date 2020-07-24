17-летняя футболистка умерла от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась перспективная футболистка

Филиппинской футболистке Яне Баутисте было и навсегда останется всего лишь 17 лет. Она уже успела поиграть за команду "Атенео" из Манилы.

Несколько месяцев назад у футболистки был диагностирован энцефаломиелит. А на прошлой неделе - коронавирус. После чего Баутиста была госпитализирована. В реанимации врачи боролись за ее жизнь, но вынуждены были констатировать смерть.

Агентство Телевидения Новости