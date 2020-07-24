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В Одессе снова произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера

В Одессе снова произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера

В Одессе произошел еще один масштабный разлив топлива из затонувшего танкера "Делфи". Специалисты обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает издание "Думская".

Караулов отметил, что боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Вместе с тем, сейчас танкер готовят к новой попытке подъема. К судну подогнали плавучий кран.

Отметим, администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика, который займется вопросом подъема танкера.

Агентство Телевидения Новости

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