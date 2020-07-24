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Завтра перекресток проспектов Тракторостроителей и Юбилейного будет закрыт для движения: маршруты общественного транспорта меняются

Завтра перекресток проспектов Тракторостроителей и Юбилейного будет закрыт для движения: маршруты общественного транспорта меняются

Движение транспорта на перекрестке пр. Тракторостроителей - пр. Юбилейный будет запрещено с 9:00 до 21:00 25 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Василия Стуса, ул. Познанской, Салтовскому шоссе и др., при этом автобусы будут объезжать его следующим образом:

№6э: - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный и далее по маршруту;

№10э: - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - ул. Медицинская и далее по маршруту;

№38э: - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе и далее по маршруту;

№49э: - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе и далее по маршруту;

№121э, 137э: - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный и далее по маршруту;

№204э: - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;

№215э: - пр. Юбилейный (602 м/р) - Салтовское шоссе - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Василия Стуса - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;

№263э: - пр. Юбилейный (602 м/р) - Салтовское шоссе - ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;

№281э: - ул. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - ул. Амосова и далее по маршруту.

Также с 9:00 до 21:00 25 июля будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р». В связи с этим, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - ст. м. « Академика Барабашова»;

№24: ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка».

№20 - не ходит.

 

Агентство Телевидения Новости

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