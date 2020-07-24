Ну и матч. Футболисты одной команды получили четыре(!) красные карточки

Очень необычный футбольный матч сыгран в 11-м туре чемпионата Литвы.

"Судува" из города Мариямполе принимала "Бангу" из Гаргждая.

В первые полчаса игроки "Судувы" имели множество моментов, чтобы не только забить гол, но и сделать счет крупным. Однако размочить ворота "Банги" так и не удалось.

На 33-й же минуте "Судува" осталась вдесятером. За две желтые карточки был удален австрийский легионер этой команды Томас Саломон.

Но это, как оказалось, был только "разогрев". Вскоре после начала второго тайма красную карточку увидел перед собой второй австрийский легионер "Судувы" Даниэль Оффенбахер.

Дальше - больше. Следующая красная карточка была показана запасному вратарю "Судувы" Игнасу Плукасу, сильно возмущавшемуся со скамейки запасных, что вместо назначения 11-метрового в ворота "Банги", арбитр увидел офсайд у игравшей к тому времени вдевятером "Судувы".

И, наконец, арбитр удалил на 86-й минуте еще одного полевого игрока "Судувы" Валерия Шабалу.

"Банга", имевшая столь огромное численное преимущество, так им и не воспользовалась. Матч завершился вничью - 0:0. Кстати, за "Бангу" весь матч отыграли два украинских футболиста Алексей Аксенов и Юрий Павлик.

Ниже - видеообзор этого матча со всеми удалениями. Судите сами, был ли арбитр предвзятым.

И еще остается добавить, что "Судува" после 11-ти туров является лидером чемпионата Литвы, имея 26 очков. Ближайший прессследователь "Жальгирис" из Вильнюса отстает на 3 очка.





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