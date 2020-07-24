Харьковский футбольный тренер Андрей Березовчук трудоустроился в Армении

Бывший футболист ФК "Харьков" и "Металлиста" Андрей Березовчук, тренировавший в Украине ФК "Волчанск" и ФК "Львов", теперь получит первый тренерский опыт за границей.

Березовчук стал помощником главного тренера ереванского "Алашкерта" Егиши Меликяна. Этот же тандем работал в нынешнем сезоне и в ФК "Львов".

Меликян и Березовчук будут готовить "Алашкерт" не только к старту в чемпионате Армении сезона 2020/21 гг, но и к выступлению в еврокубках. "Алашкерт", заняв в минувшем чемпионате Армении 3-е место, пробился в квалификацию Лиги Европы.

"Алашкерт" представление Березовчука в тренерском штабе сопроводил хэштегом "WelcomeVladimirovich"

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