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В Украине зафиксировано более тысячи новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано более тысячи новых случаев COVID-19

За последние 24 часа в Украине зафиксировано одно из рекордных количеств инфицирования коронавирусом — 1 106 случаев. Таким образом общее число больных в Украине возросло до 63 929, о чем свидетельствуют данные СНБО.

Кроме этого, за сутки 19 больных умерло и 611 – выздоровели. 

Больше всего новых случаев выявлено в Ровенской области – 143. В Киеве зафиксировано 129 случаев, на Львовщине – 114.

С начала пандемии в Украине от болезни умерло 1 590 людей, 35 497 выздоровели.

Для сравнения, до сих пор антирекордом по суточному количеству больных является 26 июня, тогда было зафиксировано 1 109 случаев.

Агентство Телевидения Новости

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