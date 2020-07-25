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Кому сегодня отключили воду: список адресов

Кому сегодня отключили воду: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Плехановская, 119, 121, 145, 147, ул. Соича, 1, 2, 4 до 20:00 25.07.20 г.

А также:

Киевский район: 

ул. Ольгинская (ч/с), ул. Арктическая (ч/с), пер. Скадовского (ч/с), ул. Борисовская (ч/с), пер. Бугурусланский (ч/с), ул. Бескрайняя (ч/с), ул. Ямская (ч/с), ул. Нарофоминская (ч/с), въезд Ольгинский (ч/с), ул. Бескрайняя, 2А до 20:00 25.07.20 г.

Новобаварский район: 

въезд Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 25.07.20 г.

Основянский район: 

ул. Сидоренковская (ч/с), ул. Саратовская (ч/с), проезд Верещаковский (Красного Милиционера) (ч/с) до 20:00 25.07.20 г.

 

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