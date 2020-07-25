Коронавирус на Харьковщине: 62 новых случая за сутки

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 62 новых случая коронавируса и 68 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 3338, из которых 121 человек умер, 1880 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 4970 случая подозрений на COVID-19. Из них:

3338 случаев подтверждено;

1520 - опровергнуто;

112 - остаются под подозрением.​

География заболевших по районам области:

2469 - Харьков (плюс 50 случаев за сутки);

255 - Харьковский район (плюс 2 случая);

74 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

69 - Змиевской район;

65 - Дергачевский район (плюс 2 случая);

53 - Первомайский район;

41 - Валковский район;

39 - Богодуховский район (плюс 1 случай);

35 - Боровской район;

34 - Балаклейский район (плюс 1 случай);

29 - Волчанский район (плюс 1 случай);

25 - Лозовской район;

​25 - Красноградский район;

24 - Золочевский район (плюс 2 случая);

16 - Нововодолажский район;

14 - Купянский район (плюс 1 случай);

11 - Великобурлукский район;

10 - Шевченковский район;

11 - Изюмский район (плюс 1 случай);

8 - Зачепиловский район;

8 - Коломакский район;

7 - Краснокутский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

3 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Агентство Телевидения Новости