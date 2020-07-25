Коронавирус на Харьковщине: 62 новых случая за сутки
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 62 новых случая коронавируса и 68 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 3338, из которых 121 человек умер, 1880 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 4970 случая подозрений на COVID-19. Из них:
3338 случаев подтверждено;
1520 - опровергнуто;
112 - остаются под подозрением.
География заболевших по районам области:
2469 - Харьков (плюс 50 случаев за сутки);
255 - Харьковский район (плюс 2 случая);
74 - Чугуевский район (плюс 1 случай);
69 - Змиевской район;
65 - Дергачевский район (плюс 2 случая);
53 - Первомайский район;
41 - Валковский район;
39 - Богодуховский район (плюс 1 случай);
35 - Боровской район;
34 - Балаклейский район (плюс 1 случай);
29 - Волчанский район (плюс 1 случай);
25 - Лозовской район;
25 - Красноградский район;
24 - Золочевский район (плюс 2 случая);
16 - Нововодолажский район;
14 - Купянский район (плюс 1 случай);
11 - Великобурлукский район;
10 - Шевченковский район;
11 - Изюмский район (плюс 1 случай);
8 - Зачепиловский район;
8 - Коломакский район;
7 - Краснокутский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
3 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.