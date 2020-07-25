Лукашенко не отрицает возможность применения армии для "наведения порядка в стране"

Президент Беларуси Александр Лукашенко может привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране. Он не хотел бы этого делать, но "всякое может быть".

Вчера Лукашенко посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Во время выступления он сказал, что войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций.

"Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в вооруженных силах. На всякий случай, – сказал Александр Лукашенко. – Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США".

Белорусский лидер напомнил, что американскому президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу.

Говоря о воинских частях в Марьиной Горке и Уручье, Александр Лукашенко обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри Беларуси.

"Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании – ред.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", – отметил Лукашенко.

Он добавил, что так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию.

"Стало только хуже. Это управляемый хаос", – констатировал Александр Лукашенко.

Агентство Телевидения Новости