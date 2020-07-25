В квартире на проспекте Науки нашли труп

Полицейские расследуют обстоятельства смерти мужчины в Шевченковском районе Харькова. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, тело 37-летнего харьковчанина с телесными повреждениями обнаружили накануне в квартире его сожительницы на проспекте Науки.

Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

По данному факту открыто уголовное по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Агентство Телевидения Новости