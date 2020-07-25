Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:26
Просмотров: 59

Степанов опроверг информацию о тестировании на COVID-19 для посещения больных в медучреждениях

Степанов опроверг информацию о тестировании на COVID-19 для посещения больных в медучреждениях

В Украине нет запретов на посещение близких в больницах, кроме заболевших COVID-19, и нет обязательного условия иметь справку при посещении о негативном результате ПЦР-тестирования на коронавирус. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Не существует никаких запретов относительно посещения. Не существует обязательного условия при посещении иметь справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Единственный запрет касается больных коронавирусом, находящихся с этим диагнозом в больницах. Их посещать нельзя. В то же время, когда вы посещают своего близкого человека в больнице, подумайте, нет ли у вас коронавируса, поэтому если к основному заболеванию, которым болеет ваш близкий человек, еще добавится COVID-19 это может осложнить течение основного заболевания и серьезно повлиять на здоровье близкого вам человека ", - сказал Степанов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 