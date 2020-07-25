"Путина в отставку!": в Хабаровске проходят многотысячные протесты

В Хабаровске в России прошел самый массовый митинг за время протестов против действий власти и ареста местного губернатора Сергея Фургала. На улицы вышли десятки тысяч митингующих, которые требовали честного суда над губернатором. Также они хотят, чтобы он проходил в форме суда присяжных именно здесь, а не в Москве.

Участники несанкционированного митинга кричали "Свободу Фургалу", "Россия - вставай!", Россия - выходи! "," Мы здесь власть "и" Путина в отставку! "Люди прошли колонной по центру города.

Митингующие очень негативно отзываются о президенте Путине.

"Никогда не было доверия к Путину, пусть отчитается за свои проекты, куда деньги пошли, в каких карманах осели. Надоела ложь", - заявил молодой протестующий.

"Я не считаю Путина хорошим президентом", - заявила на камеру девушка на митинге.

Люди также кричали "Позор центральным СМИ" и объясняли, что главные каналы России лгут об акциях в Хабаровске.

Отметим, что Сергея Фургала арестовали по обвинению в убийстве, которые тот якобы совершил в 2000-х годах. Митинги в Хабаровске идут уже 15-й день подряд.

Агентство Телевидения Новости