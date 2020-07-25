Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:07
Просмотров: 98

"Путина в отставку!": в Хабаровске проходят многотысячные протесты

Путина в отставку!: в Хабаровске проходят многотысячные протесты

В Хабаровске в России прошел самый массовый митинг за время протестов против действий власти и ареста местного губернатора Сергея Фургала. На улицы вышли десятки тысяч митингующих, которые требовали честного суда над губернатором. Также они хотят, чтобы он проходил в форме суда присяжных именно здесь, а не в Москве.

Участники несанкционированного митинга кричали "Свободу Фургалу", "Россия - вставай!", Россия - выходи! "," Мы здесь власть "и" Путина в отставку! "Люди прошли колонной по центру города.

Митингующие очень негативно отзываются о президенте Путине.

"Никогда не было доверия к Путину, пусть отчитается за свои проекты, куда деньги пошли, в каких карманах осели. Надоела ложь", - заявил молодой протестующий.

"Я не считаю Путина хорошим президентом", - заявила на камеру девушка на митинге.

Люди также кричали "Позор центральным СМИ" и объясняли, что главные каналы России лгут об акциях в Хабаровске.

Отметим, что Сергея Фургала арестовали по обвинению в убийстве, которые тот якобы совершил в 2000-х годах. Митинги в Хабаровске идут уже 15-й день подряд.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 