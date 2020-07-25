Мощный ураган в Южной Корее: есть жертвы

На Южную Корею обрушился мощный ураган. Как следствие, пятеро людей погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщает Yonhap

«В результате непогоды больше всего пострадали города Пусан и Ульсан, где за час выпало более 80 мм осадков. Из-за этого там наблюдаются многочисленные подтопления и оползни. Известно, что три человека погибли в своих машинах, когда вода затопила подземный автомобильный тоннель в Пусане», — говорится в сообщении.

Сейчас известно, что без света осталось 1 100 зданий в провинции Кенгидо.

СМИ сообщает, что в регионе штурмовой ветер не утихает, за час выпадает до 50 мм осадков.

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