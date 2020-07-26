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В Украине количество заболевших COVID-19 приближается к 65 тысячам

В Украине количество заболевших COVID-19 приближается к 65 тысячам

В Украине по состоянию на воскресенье, 26 июля, зафиксировано 64 849 случаев коронавируса, за сутки диагноз подтвердили у 920 украинцев. Об свидетельствует электронная карта Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Выздоровели 35 807 человек из них 310 – за последние сутки, для 1 605 украинцев болезнь оказалась смертельной, а за сутки от осложнений COVID-19 умерли 15 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано: во Львовской (130), Ивано-Франковской (88), Ровенской (81), Закарпатской (67) и Одесской (61) областях. В столице за сутки диагноз подтвердили у 95 киевлян.

Агентство Телевидения Новости

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