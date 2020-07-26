В возрасте 48-ми лет умер от коронавируса врач "Металлиста 1925" и сборной Украины Антон Худаев

Не стало 48-летнего Антона Худаева, работавшего ранее врачом в харьковском "Металлисте", затем - в "Металлисте 1925". Также он был врачом сборной Украины по футболу.

Как сообщила Украинская ассоциация футбола, "Антон Евгеньевич заболел COVID-19. Вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие медики Украины боролись за жизнь Антона до последнего, он находился на аппарате искусственного дыхания, однако его сердце не выдержало".

"Антон Евгеньевич или просто Ашот был символом харьковского футбола, человеком с большим сердцем и доброй душой. Его любили болельщики, уважали коллеги и ценили футболисты. В течение многих лет он был председателем медицинского штаба "Металлиста", с первого дня основания - "Металлиста 1925". Сердце нашего друга биться перестало ...", - написал официальній сайт "Металлиста 1925".

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