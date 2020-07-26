Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:34
Просмотров: 153

На пляже в Алексеевском лугопарке целый день лежал труп (ВИДЕО)

На пляже в Алексеевском лугопарке целый день лежал труп (ВИДЕО)

В субботу, 25 июля, на пляже в Алексеевском лугопарке рядом с отдыхающими лежал накрытый простыней труп. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, человек тонул, его удалось вытащить из воды, но не удалось откачать. Медики скорой, прибывшие на вызов, констатировали смерть. На место происшествия также приезжала полиция. Тело накрыли тканью и оставили – так она лежало на берегу до вечера.

Официальная информация уточняется.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 