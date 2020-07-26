На пляже в Алексеевском лугопарке целый день лежал труп (ВИДЕО)

В субботу, 25 июля, на пляже в Алексеевском лугопарке рядом с отдыхающими лежал накрытый простыней труп. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, человек тонул, его удалось вытащить из воды, но не удалось откачать. Медики скорой, прибывшие на вызов, констатировали смерть. На место происшествия также приезжала полиция. Тело накрыли тканью и оставили – так она лежало на берегу до вечера.

Официальная информация уточняется.





Агентство Телевидения Новости