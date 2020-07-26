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Пожар на Ильинской: мужчина отравился угарным газом и умер в карете скорой

Пожар на Ильинской: мужчина отравился угарным газом и умер в карете скорой

Сегодня, 26 июля, в 00:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме, что находится на улице Ильинской.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию спасателей было установлено, что в доме горела кухня на площади 35 кв.м. В 3:13 пожар был полностью ликвидирован.

Хозяин дома, мужчина 1974 года рождения, умер в карете скорой с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

Окончательная причина пожара устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

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