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В Минздраве утверждают, что часть отрицательных результатов ПЦР-тестов недостоверны

В Минздраве утверждают, что часть отрицательных результатов ПЦР-тестов недостоверны

Около 25 процентов отрицательных результатов ПЦР-тестов могут быть ложными. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

«По разным данным, до 20-25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ошибочно негативными», - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что для ПЦР-тестирование берется мазок из ротоглотки.

«В случае если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ошибочно негативным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию», - уточняется в сообщении.

Агентство Телевидения Новости

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