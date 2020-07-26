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ДТП на трассе в районе Первомайского: один пострадавший в тяжелом состоянии

ДТП на трассе в районе Первомайского: один пострадавший в тяжелом состоянии

Сегодня ночью около 01:00 на трассе Мерефа-Павлоград в районе поселка Первомайский столкнулись Volkswagen Passat и Volkswagen LT: один человек получил травмы.

После столкновения Passat вылетел в кювет. По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, медиков на место ДТП вызвал 41-летний водитель микроавтобуса, он же и сообщил об аварии в полицию. Медпомощь потребовалась водителю Passat. Извлекать пострадавшего из салона авто пришлось сотрудникам ГСЧС: 37-летний мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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