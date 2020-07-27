Степанов предлагает увеличить штрафы водителям, которые не пропускают "скорые"

За непропуск на дорогах машины экстренной медпомощи необходимо увеличивать штрафы. Об этом на брифинге 27 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Надо существенно увеличивать штрафы и наказания за непропуск машины экстренной медпомощи, поскольку речь идет иногда о жизни гражданина, когда время идет буквально на минуты, и важно быстро доставить человека в больницу", - отметил Степанов.

Он проинформировал, что в течение года украинцы вызывают экстренную медицинскую помощь около 7 млн ​​раз, в этом направлении системы здравоохранения работает 40 тысяч медработников.

Также Степанов напомнил, что решением правительства в этом году было увеличено финансирование экстренной медпомощи на 40%, эти средства должны пойти на увеличение заработной платы, комплектацию лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Также планируется начать замену автопарка экстренной скорой помощи.

Агентство Телевидения Новости